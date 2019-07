Fortnite: nella mappa è apparso un misterioso conto alla rovescia

Nella mappa di Fortnite è apparso un misterioso conto alla rovescia: cosa sta per succedere nel battle royale di Epic Games?

Con l’avvicinarsi della fine della Stagione 9 di Fortnite e con il conseguente arrivo dell’attesa Stagione 10 del titolo di Epic Games stanno accadendo particolari cose all’interno della mappa di gioco del celebre battle royale.

Un enorme robot sta infatti venendo pian piano costruito all’interno di Impianto a Pressione, una delle location del titolo, e al contempo un misterioso mostro fuggito dalle profondità sotto Picco Polare sta devastando la mappa in lungo e in largo. Come se tutto questo non bastasse si è ultimamente aggiunto un nuovo elemento ad infittire ulteriormente il mistero che aleggia in questi giorni su Fortnite.

The countdown for the Season 9 live event has begun!https://t.co/1SQ7s9Gx8P — Fortnite News (@Fortnite_BR) July 13, 2019

Recentemente sopra le varie piattaforme volanti sparse nella mappa è infatti apparso un’enorme countdown, indicante attualmente un conto alla rovescia pari a circa una settimana. Il tutto senza apparentemente nessun motivo.

Ovviamente i giocatori hanno subito provato a cercare una spiegazione a tutto ciò e la teoria più plausibile è quella che vede avvicinarsi un terribile scontro tra i due colossi sopracitati. Secondo molti, infatti, alla fine del conto alla rovescia l’enorme e terribile mostro combatterà con il robot di Impianto a Pressione in una battaglia che promette di rimanere negli annali di Fortnite. Una cosa è quindi certa: manca veramente poco all’evento che metterà la parola fine alla Stagione 9 del celebre battle royale.

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi cosa succederà nella mappa di gioco di Fortnite una volta esaurito il lungo countdown? Quali sono le vostre impressioni a riguardo? Raccontateci le vostre personalissime teorie direttamente nei commenti!