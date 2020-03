Fortnite copia Apex Legends? Sviluppatore lo suggerisce, ma viene criticato dai giocatori

Come sappiamo, Fortnite è solito stringere collaborazione con altri giochi o, più facilmente, con personaggi del mondo del cinema e dei fumetti. Pensiamo a Batman, John Wick, Strangers Things, Avengers, Star Wars e Borderlands, tutti dello scorso anno. Altre volte, il battle royale prende ispirazione da fonti esterne senza un vero e proprio consenso, come da esempio nel caso dei molti balli. Possibile però che in alcuni casi Epic Games arrivi addirittura al punto di copiare il contenuto altrui?

Questo è quanto ha suggerito velatamente Moy Parra, Senior Animator di Respawn Entertainment, al lavoro su Apex Legends, ovvero uno dei principali concorrenti di Fortnite. Tramite un tweet, lo sviluppatore ha affermato di aver “già sentito parlare di questo tizio”, in riferimento a un nuovo set di contenuti a tema “Crypto”. L’ironico riferimento è ovviamente a Crypto di Apex Legends, introdotto nella Stagione 3.

I feel like I've heard of this guy before but can't quite place it 🤔 https://t.co/3B7gp3Ya6J — Moy Parra (@_moyparra) March 1, 2020

Potete confrontare voi stessi l’aspetto tra i due personaggi tramite le immagini qui sopra. Lo sviluppatore ha rapidamente cercato di alleggerire la situazione affermando che si trattava di una battuta, ma ovviamente ormai gli utenti erano pronti a replicare. Il commento non è infatti stato apprezzato e molti hanno criticato l’uscita, affermando che in realtà tra i due non ci sono poi molte somiglianze.

Certo, nome e scelta del colore combaciano, ma per il resto non si può affermare a cuor leggero che si tratti di una copia. Questa situazione dimostra ancora una volta che una figura “pubblica” come uno sviluppatore dovrebbe fare attenzione: purtroppo il pubblico è suscettibile si rischia di attirare su di sé l’ira di molti. Voi cosa ne pensate? Chi ha ragione?