Fortnite e gli effetti del Coronavirus: Telecom Italia registra un grande aumento di giocatori

A causa dell’aumento dei casi di Covid-19, l’Italia si è vista costretta, in data 9 marzo, a chiudere le scuole di ogni ordine e grado al fine di contenere il più possibile l’epidemia e i contagi. Ciò è risultato in un aumento del traffico internet, vedendo i ragazzi bloccati a casa a giocare a Fortnite. Secondo quanto riportato dal sito Bloomberg, l’Italia (che si è vista la prima vittima del più grande focolaio di virus tra le altre nazioni europee), ha registrato un aumento del traffico dati attraverso la società Telecom Italia SpA di oltre i due terzi nelle ultime due settimane. Sembra che questa causa sia da attribuirsi ai ragazzi che stanno avendo più tempo a disposizione per giocare ai vari titoli multiplayer presenti sul mercato.

Il CEO di Telecom Italia, Luigi Gubitosi, durante la scorsa settimana ha dichiarato agli analisti che i tecnici hanno riscontrato un aumento del traffico sulla loro rete fissa superiore al 70%, merito da attribuirsi in buona parte a Fortnite e altri titoli online. Come evidenziato dal sito, attività come il gaming online, l’utilizzo di app per conferenze e i programmi che gli adulti utilizzano per lavorare da casa richiedono una maggiore larghezza e potenza di banda.

I ragazzi, quindi, costretti a rimanere in casa, riversano la loro noia giocando a Fortnite o altri titoli, oppure guardando serie TV e film in streaming: in merito, ci sono state due iniziative per aiutare il nostro Paese, una da parte di Amazon, offrendo una prova gratuita di Prime Video di un mese, dedicata alle zone rosse, l’altra da parte di diverse aziende sviluppatrici di videogiochi, che hanno organizzato una sorta di giveaway regalando dei codici di alcuni titoli da riscattare gratis.

Matteo Sciutieri, co-fondatore di Runeheads, ha ben pensato di raccogliere le chiavi regalate in un foglio Excel, aggiornandolo di volta in volta qualora le chiavi fossero terminate o vi siano aggiunti dei giochi nuovi: per ulteriori informazioni in merito, trovate l’articolo in cui ne parliamo nello specifico qui.