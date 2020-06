Fortnite: svelati data e dettagli del nuovo evento Doomsday

Inutile girarci tanto attorno, tra i titoli più importanti e giocati di questi ultimi anni figura ovviamente la creatura di Epic Games, quel Fortnite che ha sostanzialmente portato in auge un intero genere, con milioni di giocatori che ogni giorno si lanciano in accesi scontri dove solo uno potrà sopravvivere. Tale successo non è dovuto solo al gioco in sé, bensì anche alla capacità della software house di aver creato un vero e proprio universo autosufficiente che d’aggiornamento in aggiornamento ha permesso al pubblico di godere d’innumerevoli novità che hanno tenuto sempre alte le aspettative.

Ebbene, sembra proprio che anche il nuovo evento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 sia oramai a un passo dal giungere sulla scena, ovvero quel Doomsday – da noi tradotto in “il Dispositivo” – che il popolo videoludico attende con estremo interesse. L’attesa è stata decisamente lunga, ma finalmente Epic Games si è sbottonata la camicia svelando data e dettagli sull’evento. Andando più nello specifico, è stato annunciato:

“L’evento in diretta il Dispositivo è stato posticipato a lunedì 15 giugno, mentre il lancio della Stagione 3 è stato posticipato a mercoledì 17 giugno. Comprendiamo che qualcuno potrebbe essere rimasto deluso visto che questo sarà il secondo posticipo consecutivo e vi siamo grati della pazienza e della comprensione in questo difficile periodo”. Allo stato attuale ancora non è stato reso noto quando l’evento avrà luogo, ma visti i trascorsi è facile immaginare che il tutto prenderà luogo tra le 19:00 e le 21:00.

Ricordiamo ai nostri lettori che il Dispositivo di Fortnite sarà un evento live che potrete godervi dal vivo entrando in-game al momento giusto. Fate attenzione, però, poiché il tutto non verrà ripetuto una seconda volta, il che significa che se doveste perdervelo, potrete rivederlo solo tramite qualche filmato su YouTube. Secondo quanto annunciato dagli sviluppatori, l’evento sancirà la conclusione della Stagione 2 e porterà al passaggio verso la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, con importanti cambiamenti al mondo di gioco. In molti, inoltre, si aspettano che a breve Epic Games rilasci qualche informazione relativa all’arrivo di Fortnite su PlayStation 5 e Xbox Series X.