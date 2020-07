Fortnite: svelata la data di rilascio della Skin Esploratrice Galaxy

I collezionisti delle Skin di Fortnite avranno presto l’opportunità di mettere le mani sulla nuova Skin Esploratrice Galaxy. Questo particolare oggetto cosmetico non solo sarà messo in palio come ricompensa per il torneo Galaxy Cup di Samsung che prenderà il via su dispositivi Android domani 25 luglio, ma la Skin farà anche il suo debutto all’interno del negozio in game del titolo di successo targato Epic Games.

Fino a qualche istante fa la data di aggiunta di questo nuovo oggetto nel negozio non era ancora chiara ma, stando a al noto lekaer Hypex, la Skin Esploratrice Galaxy sarà introdotta in Fortnite a fine mese, più precisamente il prossimo 31 luglio. Ciò che rimane ancora poco chiaro è invece il prezzo al quale verrà venduto questo nuovo oggetto estetico. È possibile però che verrà a costare 2000 V Buck, all’incirca 20 Euro.

The Galaxy Scout Bundle will be in the Item Shop on the 31st!

(Via: @rolandgt___, he has the skin early) — HYPEX (@HYPEX) July 23, 2020

Ad accompagnare la nuova Skin Esploratrice Galaxy, ci sarà un set che conterrà diversi accessori non ancora meglio specificati quali: uno strumento di raccolta, un dorso, una copertura e in fine un deltaplano. Tutte oggetti che si possono trovare ovviamente anche negli altri set dedicati alle Skin.

Come al solito dataminer e leaker sono riusciti ad anticipare una novità in arrivo all’interno di Fortnite anche se al momento Epic non ha voluto ufficializzare il tutto. Cosa ne pensate di questa nuova Skin in arrivo nel battle royale di successo? Acquisterete questo nuovo oggetto estetico per completare la vostra collezione di Skin?

Fortnite | Guide e articoli utili

Se volete sempre restare aggiornati sul mondo di Fortnite, questi altri nostri articoli faranno sicuramente al caso vostro.