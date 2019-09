Fortnite, nuovi dettagli sull’evento finale della Stagione 10?

Uno dei leitmotiv di Fortnite e delle sue innumerevoli season è il fatto che ognuna di esse si conclude con un evento in tempo reale di dimensioni epiche, che lascia spesso e volentieri a bocca aperta i giocatori del celeberrimo battle royale. La Stagione 9, ad esempio, si era conclusa con un cruento scontro tra un mech gigante ed un enorme mostro, mentre in quelle prima abbiamo visto enormi cubi viola ed addirittura altre dimensioni.

L’attesa per quello che sarà l’evento che segnerà la sorte della Stagione 10 di Fortnite si fa quindi sempre più acceso con l’avvicinarsi della sua conclusione e Epic Games ha ben deciso di disseminare la mappa di gioco con indizi che sembrano portare direttamente verso tale avvenimento.

Looks like the Visitor is starting to find some Rocket Chunks!

via @Fervis7

