Fortnite: dinosauri in arrivo, le uova si stanno per schiudere

Con l’avvento della Stagione 6 di Fortnite abbiamo assistito all’aggiunta del nuovo bioma Furia. In questa porzione d’isola tutto l’ambiente circostante sembra sia improvvisamente regredito ad un periodo storico primitivo, ma non solo, anche le armi che stanno apparendo sulla mappa stanno venendo influenzate da questo improvviso cambiamento avvenuto con la nuova stagione. Ora, sembra che il prossimo passo coincidi con l’arrivo dei dinosauri nel battle royale targato Epic Games.

L’arrivo delle creature preistoriche era già stato anticipato qualche giorno dopo l’avvento della Stagione 6 dai soliti dataminer. Sebbene non si conosca ancora una data precisa sull’arrivo dei dinosauri all’interno di Fortnite, una nuova scoperta sembra suggerirci che il momento non sembra essere così lontano. I vari leaker del titolo Epic Games in questi giorni stanno facendo notare come le uova di dinosauro presenti all’interno della mappa di gioco sono ormai vicine al punto di schiudersi.

Al momento i dataminer non sono riusciti a scovare ulteriori informazioni, ma c’è chi sta provando ad ipotizzare che l’aggiunta dei dinosauri in Fortnite possa arrivare già dal prossimo aggiornamento, il quale porterà il titolo Epic Games alla versione 16.10. È possibile che tra i primi dinosauri che saranno presenti nel gioco troveremo i velociraptor, esemplari già scovati all’interno dei file di gioco ormai qualche settimana fa.

The Raptor eggs are now on Stage 3, maybe we could see them in 16.10? 👀 pic.twitter.com/l8S3QQNUc4 — HYPEX (@HYPEX) March 29, 2021

Certo che, dalle dimensioni delle uova, non possiamo aspettarci di vedere al più presto un gigantesco e feroce T-Rex, ma non è nemmeno così impensabile che in futuro l’isola di Fortnite venga popolata da diverse specie di dinosauri; senza contare il fatto che il tutto potrebbe tranquillamente aprire le porte ad un cross-over futuro con Jurassic Park.