Fortnite: dinosauri tra i protagonisti della Stagione 6

La Stagione 6 di Fortnite è cominciata da solamente 24 ore, e i soliti attivissimi dataminer hanno già fatto una grande scoperta. Vagando come al loro solito all’interno dei file di gioco del titolo Epic Games, questi utenti riescono sempre ad anticipare alcune delle grosse novità in arrivo nel gioco. Nuovi personaggi, Skin e modalità sono tra le più chiacchierate, ma questa volta ciò che è stato scoperto è veramente un qualcosa di gigantesco, quasi monumentale.

Come vi abbiamo raccontato ieri, la Stagione 6 ha cambiato una grossa fetta dell’isola di Fortnite, facendola regredire in un epoca primitiva. Tutto ciò ha portato alla creazione del nuovo bioma Furia, che nasconde ancora molti segreti e pericoli al suo interno. Andando a leggere una delle descrizioni ufficiali di questa sesta stagione si può notare come il peggio deve ancora arrivare per i giocatori, dato che “sebbene i lupi vagano con grande libertà, i predatori più temibili devono ancora fare la loro apparizione”.

Ed è qui che entrano in gioco i dataminer, i quali hanno scovato all’interno dei file di gioco diverse stringhe relative all’eliminazione dei giocatori che alludono all’arrivo dei dinosauri in Fortnite. Da alcune immagini già emerse in rete, si può intuire qualcosa di più sull’arrivo dei dinosauri. Tra queste spunta un Wild Raptor, affiancato da alcune menzioni ai cinghiali e ai lupi, animali che hanno fatto il loro debutto nel titolo battle royale proprio durante la giornata di ieri.

New Elimination Strings related to Raptors were added in today's update!

Via @iFireMonkey pic.twitter.com/JC58phLpql — Fortnite News (@FortniteBR) March 16, 2021

Dobbiamo quindi aspettarci a breve di doverci guardare le spalle dagli agilissimi velociraptior? Difficile dare una risposta ufficiale al momento, ma di solito quando i dataminer scovano cose del genere possiamo stare sicuri che prima o poi queste aggiunte prenderanno vita all’interno di Fortnite.