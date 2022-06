Nel corso della giornata odierna, Epic Games ha annunciato le nuove skin di Naruto in arrivo su Fortnite. L’annuncio è arrivato sul blog del team di sviluppo e publisher del gioco, con i dettagli su quali nuove skin saranno disponibili del Battle Royale. Questa volta, a differenza della prima ondata, saranno presenti le skin dei Rivals, ovvero il team nemico di Naruto.

Tante sono le novità. In arrivo in Fortnite ci sono le skin di Itachi Uchiha, Gaara, Orochimaru e Hinata. In aggiunta ai personaggi, ci sono anche uno stile di abbigliamento ispirato ai personaggi. Oltre a ciò, nello shop troveranno spazio anche altri elementi, come i dorsi decorativi, i detaplani, i piccoli ovviamente le immancabili le emote.

Questi oggetti si potranno acquistare sia singolarmente, sia in bundle. Epic Games ha annunciato l’arrivo di alcuni speciali pacchetti. Il primo è quello di Itachi e Orochimaru, che contiene il costume Itachi Uchiha, la maschera Reparti speciali, il costume Orochimaru e la schermata di caricamento Ninja sull’isola. Il secondo è invece il bundle di Gaara e Hinata, che include il costume Gaara, il dorso decorativo Giara della sabbia, il deltaplano Nuvola di sabbia di Gaara, il costume Hinata Hyuga, il dorso decorativo Zaino di Hinata e la schermata di caricamento Squadra di shinobi. Spazio anche al pacchetto Attrezzatura ninja, che include l’emote Rasenshuriken, il deltaplano Manda, il piccone Kunai di Minato, il piccone Spada Kusanagi e la copertura Akatsuki. Potete dare uno sguardo al trailer della collaborazione grazie al video che trovate poco più in basso.

Attualmente le nuove skin di Fortnite sono già disponibili per l’acquisto sullo shop del gioco. Oltre alle nuove skin, sono tornate anche le precedenti, pubblicate durante gli scorsi mesi. Tra le skin tornare nuovamente disponibili troviamo quelle di Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.