Si, è tutto vero: Fortnite diventa ufficialmente Esport Olimpico. Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che il gioco Battle Royale di Epic Games farà parte della Settimana degli Esports Olimpici di Singapore del prossimo mese. All’interno del gioco è stata realizzata un’isola da sfruttare nel torneo olimpico che sarà composto da 12 giocatori della Serie Campioni di Fortnite 2023.

“Un’isola creativa di Fortnite appositamente progettata per rispecchiare le competizioni di tiro sportivo metterà alla prova la precisione di mira degli acuti tiratori e li vedrà navigare nell’ambiente di gioco mentre competono per diventare vincitori della Serie Esports Olimpica” spiega il comunicato stampa.

I concorrenti gareggeranno il 24 giugno 2023 per contendersi la medaglia d’oro di Fortnite, ma all’interno della manifestazioni ci saranno altri giochi, quali: Gran Turismo 7, Eleven Table Tennis e NBA 2K23.

I più informati ricorderanno sicuramente i vecchi World Cyber Games, considerati per tanti anni le Olimpiadi dei videogiochi e organizzate ogni anno in un posto diverso (vennero gestite anche in Italia, a Monza, diverso tempo fa). Sfortunatamente non esistono più, ma è positivo che ora il Comunicato Olimpico prenda in considerazione in maniera seria i videogiochi per creare delle competizioni internazionali.

Non sappiamo dove tutto questo porterà, ma è un primo passo per un futuro all’insegna dell’Esport, nella speranza possa allargarsi a più giochi ed esperienze.