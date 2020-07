Fortnite: come diventare invincibili con un glitch, il video

Fortnite è un gioco che nel corso degli anni ha subito molteplici trasformazioni. Sebbene l’anima del titolo di successo sia rimasta sempre la stessa, stagione dopo stagione sono state introdotte alcune novità e gli aggiornamenti che ha subito il gioco hanno portato alla fuoriuscita di diversi bug e glitch. Il più recente, scovato da un gruppo di giocatori, permette addirittura di diventare invincibili.

La cosa incredibile riguardo a questo glitch, è che una volta attivato non sarà capace di rendere i giocatori sia invincibili che invisibili, una combo che fa diventare letteralmente inarrestabili durante una partita in modalità Battaglia Reale. Il creatore di contenuti conosciuto con il nickname di LazarBeam ha caricato sul proprio canale YouTube un video dove viene raccontato passo passo come “attivare” e usare a proprio vantaggio quest’ultimo glitch trovato all’interno di Fortnite.

Prima di tutto, per usufruire di questo trucchetto dovrete giocare in modalità Coppia o a Squadre. Dopodiché dovete raggiungere un Mulinello e il giocatore che vorrà diventare invincibile dovrà necessariamente finire a terra e grazie al Mulinello verrà prima sparato in aria e poi rispedito a terra. Raggiunto questo punto, un compagno di squadra dovrà caricarsi in spalla il giocatore KO e trasportarlo fino al teletrasporto più vicino. Una volta rianimato entrambi i giocatori saranno sia invisibili che invincibili.

È molto probabile che questo nuovo glitch venga sistemato molto presto da Epic Games, soprattutto ora che questo trucchetto sta facendo il giro del mondo ed è finito sotto diversi riflettori. Cosa ne pensate di questa possibilità di diventare invincibili all’interno di Fortnite?

