Fortnite è diventato pay to win per una emote secondo i fan

Negli ultimi mesi Fortnite è stato criticato aspramente per alcune scelte non proprio impeccabili, rovinando in parte il concetto di free-to-play imposto da Epic Games. Come ben saprete infatti il battle royale è sempre stato un titolo accessibile a chiunque dove l’allenamento costante è una qualità fondamentale. In sostanza non esiste nessun tipo di microtransazione che aumenti inevitabilmente il modo di approcciarsi. Una caratteristica che lo ha sempre distinto da altri giochi con loot box all’interno. Purtroppo per l’azienda americana sembrerebbe però che il titolo sia diventato effettivamente pay to win ma non per colpa loro, ma a causa della creatività della community.

A fine notizia vi lasceremo un video dimostrativo, ed effettivamente il tutto risulterebbe essere davvero divertente e curioso. Nella mappa di Fortnite è possibile entrare nella Cantina di Kit, in questa è presente un particolare ologramma che continua a ringraziare il pubblico. La stessa animazione è possibile comprarla nel negozio in-game e può essere quindi utilizzata a piacere dai giocatori durante le proprie partite. Oltre a questo esiste una skin che è molto simile all’ologramma, stiamo parlando di Breakpoint, anche questa acquistabile.

Dopo che avrete fatto questi due acquisti, vi basterà imitare l’ologramma mettendovi dietro di lui indossando la skin ed utilizzando la emote. Come testimonia il video, i vostri avversari non si accorgeranno di voi perché intenti ad eliminare gli altri, vi basterà quindi aspettare il momento giusto per tirare fuori la vostra arma e sterminare tutti i vostri nemici nelle vicinanze. Non si tratta quindi di una cosa voluta, ma di come la community abbia stravolto semplicemente le regole. Rimane assolutamente plausibile che Epic Games, dopo aver visto video e clip a tema risolverà il tutto con qualche modifica agli oggetti cosmetici, come già successo in precedenza.

Cosa ne pensate di questa notizia? Trovate che sia una idea geniale per distrarre i vostri avversari oppure si tratta di una mossa scorretta? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed i futuri aggiornamenti riguardanti Fortnite.