Fortnite Stagione 3 ci farà compagnia per i mesi estivi con tutti i suoi contenuti. Ogni settimana, come i fan ben sanno, Epic Games introduce nuove sfide. Tra quelle nuove di oggi è disponibile anche una che richiede di ballare per 10 secondi davanti a una telecamera presso Sabbie Sudate. Si tratta di una location molto in voga durane questa stagione, quindi se ci sono vecchie sfide ancora da completare, potete farle tutte in un colpo solo.

Fortnite: dove ballare per 10 secondi davanti a una telecamera

Per ora, però, preoccupiamoci solo della sfida in questione. Se siete in cerca del luogo giusto dove ballare per 10 secondi davanti a una telecamera, siete nell’articolo giusto. Si tratta in realtà di una sfida molto semplice e molto veloce, solo se si conosce il luogo corretto ovviamente. Vediamo insieme i passaggi per completare la sfida:

Raggiungete Spiagge Sudate: è una location con nome visibile sulla mappa (sempre che l’abbiate già scoperta)

Andate nella zona nord, sul grande pontile (il punto preciso è nella mappa poco sotto)

Trovate la pista da ballo, davanti alla quale è presente la telecamera

Attivate una emote di ballo e mantenetela per 10 secondi: se vi interrompete dovrete cominciare da capo

Vi consigliamo di effettuare la sfida nella modalità a Squadre, così da non avere troppi nemici che vi bersagliano

Le ricompense

Completare la sfida “Balla per 10 secondi davanti a una telecamera” vi farà ottenere, come sempre, 35.000 punti esperienza. I punti esperienza servono a salire di livello nel Pass Battaglia, il quale vi ricompensa con v-bucks e oggetti per personalizzare il vostro personaggio. Ricordate che in questa stagione sono disponibili anche degli obbiettivi aggiuntivi, le Punch Card, che danno PE extra.

