Fortnite: dove danzare sulla pista da ballo presso lo Yatch o Doposci per 10 secondi

Questa settimana, all’interno di Fortnite, ci attende un nuovo grande evento: il concerto di Travis Scott, noto rapper statunitense. Epic Games ci ha già indicato quali sono gli orari e le date, pensate per venire incontro ai giocatori di tutto il mondo (e quindi anche noi italiani). Inoltre, i dataminer hanno già scovato le sfide dedicate ad Astronomical (questo il nome ufficiale). Una di queste ci chiede: “danza sulla pista da ballo presso lo Yatch o Doposci per 10 secondi”. Se volete quindi sapere dove e come completare la sfida, vi basta seguire questa nostra sfida.

Si tratta ovviamente di una sfida molto semplice che richiederà poco per essere completata. Come dice il nome stesso, tutto quello che si deve fare è danzare sulla pista da ballo presso lo Yatch o Doposci per dieci secondi. Dovete ovvero usare una delle emote di ballo del vostro personaggio nei luoghi indicati fino a quando non avrete completato la sfida. Se non siete certi di dove si trovino lo Yatch o Doposci, vi basta guardare il video qui sotto, che vi darà un chiaro aiuto visivo.

La pista da ballo di Doposci si trova all’interno della baita sulla montagna a sud-ovest della mappa di Fortnite, più precisamente a sud di Brughiere Brumose: una volta entrati vi basterà andare a destra e poi in fondo, per trovare il vostro obbiettivo. Se invece preferite andare allo Yatch di Deadpool, vi basterà seguire questo secondo video.

Lo Yatch si trova nell’angolo nord-est della mappa: anche in questo caso trovare la pista da ballo è molto semplice, dovete solo entrare all’interno. Precisiamo che non è necessario ballare in entrambi i luoghi: è sufficiente sceglierne uno e ballare in tale luogo.

Ora, quindi, sapete come e dove danzare sulla pista da ballo presso lo yatch o Doposci per 10 secondi. Questa è però solo la prima sfida dedicate a Travis Scott e all’evento Astronomical disponibili all’interno di Fortnite. A breve vi proporremo la guida anche per saltare sulle teste giganti di Astro e quella “visita il palco a nord di Spiagge Sudate“.