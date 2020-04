Fortnite: dove trovare il Lama d’oro di Midas

A brevissimo saranno disponibili le nuove sfide della settimana 9 di Fortnite, il battle royale di Epic Games. Ci sono varie missioni da completare e, escluse quelle più semplici e immediate, potreste aver bisogno di una guida per trovare qualche piccolo segreto nascosto nella mappa, come nel caso del Lama d’oro di Midas, il capo dell’Agenzia. La sfida ci suggerisce che si trova fra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio per furgoni.

I Lama d’oro di Midas si trova a est di Fattoria Frenetica, a metà strada da Moli Molesti. Il punto preciso, a parole, è difficile da identificare, se quindi non siete certi di come trovare la zona compresa tra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio per furgoni, il nostro consiglio è di guardare direttamente il video qui sotto che vi aiuta a trovare il Lama d’oro di Midas all’interno del battle royale.

Se avete bisogno anche di un’indicazione su una mappa, non temete, perché abbiamo creato un’immagine apposta per voi. Potete vedere qui sotto qual è il punto corretto sull’isola di Fortnite per poter trovare il Lama d’oro di Midas. Tutto quello che dovete fare una volta raggiunto l’edificio corretto è entrare e interagire con l’enorme trofeo a muro a forma di Lama.

Non si tratta di una sfida particolarmente complessa da completare, visto che è sufficiente raggiungere il punto indicato e interagire con il Lama d’oro di Midas. Le indicazioni di Epic Games non erano precisissime, come sempre, quindi trovare il punto tra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio per furgoni potrebbe essere stato complesso: fortunatamente il video e la mappa risolvono ogni dubbio.

Diteci, cosa ne pensate di questa sfida di Fortnite? La settimana 9 del battle royale si sta rivelando interessante, oppure avreste preferito qualche altro compito per riempire il vostro tempo di gioco?