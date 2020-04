Fortnite: dove visitare l’Agenzia, le Lapidi Lipidiche e l’Uomo di Paglia per le Sfide di Midas

Sono finalmente disponibile nuove sfide della settimana 10 di Fortnite che ci permetteranno di sbloccare la versione Spettro od Ombra di Midas. Prima di tutto, però, bisogna completare le singole sfide. Se varie di questo sono molto facili e intuitive, alcune potrebbero mettervi in difficoltà. Abbiamo però realizzato per voi una mini guida dedicata alla sfida “Visita l’Agenzia, le Lapidi Lipidiche e l’uomo di paglia”. Ecco dove e come completare la missione di Fortnite.

Andiamo in ordine:

Agenzia : si tratta di un punto segnalato sulla mappa, quindi molto facile da trovare per tutti. Si trova al centro e potete vederlo qui sotto, cerchiato in bianco.

: si tratta di un punto segnalato sulla mappa, quindi molto facile da trovare per tutti. Si trova al centro e potete vederlo qui sotto, cerchiato in bianco. Uomo di Paglia : potete trovarlo a Fattorie Frenetiche, nella zona sud-ovest; è un grosso golem di paglia, con un braccio alzato: è molto semplice vederlo. Lo trovate cerchiato di blu, nella mappa.

: potete trovarlo a Fattorie Frenetiche, nella zona sud-ovest; è un grosso golem di paglia, con un braccio alzato: è molto semplice vederlo. Lo trovate cerchiato di blu, nella mappa. Lapidi Lipidiche: ovvero le statue di Testa di Pomodoro e Durr Burger, a nord-ovest di Foresta Frignante. Potete vedere la loro posizione cerchiata in rosso.

Per poter completare la sfida, badate bene, è necessario visitare i tre luoghi in una sola partita, quindi se venite sconfitti prima di aver completato la missione, dovrete ricominciare da capo. Il punto più critico è per certo Lapidi Lipidiche, poiché si trova lontano dalle altre due location. Il nostro consiglio è atterrare a Foresta Frignante o a Fattoria Frenetica e raggiungere in linea retta gli altri due punti.

Non si tratta di una sfida complessa, ma richiede un po’ di attenzione per non rischiare di farsi eliminare quando si è quasi arrivati a destinazione. Ottenere un mezzo acquatico per muoversi lungo il fiume potrebbe essere un’idea valida, se non temete di attirare troppo l’attenzione in questo modo.