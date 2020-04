Fortnite: ecco dove si trova il palco da visitare a nord di Spiagge Sudate

Dopo gli eventi e le sfide a tema Deadpool della settimana scorsa, Fortnite sta accogliendo una nuova ondata di novità dedicate al rapper americano Travis Scott. Tra le molteplici nuove sfide dell’evento Astronomical, gli appassionati del titolo di Epic Games saranno portati a visitare un luogo specifico molto particolare, che sembrerebbe trovarsi da qualche parte a nord dell’area Spiagge Sudate.

Come una grossa fetta delle sfide di Fortnite, si tratta di una missione non troppo ardua da portare a termine. Per trovare e visitare il Palco a nord di Spiagge Sudate basta dirigersi nella parte nord-ovest della mappa di gioco. Una volta raggiunta la zona Spiaggie Sudate, il palco si troverà sulla costa nord-ovest dell’isolotto più grande. Per avere una visione più completa della posizione del palco vi basta dare un’occhiata all’immagine sottostante.

Per completare questa sfida dell’evento Astronomical quindi, non servirà altro che arrivare fino al palco e visitarlo salendoci sopra. Il palconescenico è stato allestito non solo per celebrare questo nuovo evento crossover con uno dei rapper più amati dell’epoca moderna, ma anche perchè il prossimo 25 aprile sarà possibile assistere a un vero e proprio concerto digitale di Travis Scott all’interno di Fortnite.

Aspettando l’inizio del concerto di Travis Scott, ci sono un sacco di altre nuove sfide che aspettano solamente di essere completate e diverse skin da essere sbloccate. Cosa ne pensate di questo nuovo evento che sta prendendo il via all’interno del titolo di Epic Games? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.