Fortnite è down, genitori dicono che i figli hanno il “cuore spezzato”

Il buco nero che ha inghiottito la mappa di Fortnite continua a lasciare perplessi i giocatori di tutto il mondo, soprattutto i fan più giovani.

Gli eventi accaduti all’interno del mondo di Fortnite durante le scorse ore hanno ormai trasceso il mondo virtuale. Le conseguenze del buco nero hanno trovato riscontro anche nella vita reale di moltissimi amanti del titolo Epic Games che si sono ritrovati a non poter più accedere al gioco nell’arco delle ultime ore. Sono tante le domande che l’utenza si sta facendo in queste ore, mentre Fortnite è ancora inaccessibile, e alcuni giocatori cominciano a temere che il buco nero abbia fatto svanire anche i loro progressi insieme all’intera mappa di gioco.

Alcuni genitori sono stati interpellati dalla redazione online The Mirror, e hanno raccontato quanto i loro figli siano disperati per quanto successo. Una madre più nello specifico scrive: “Mio figlio ha il cuore spezzato. Ha speso all’incirca 3000 sterline da quando ha iniziato a giocare, ai tempi della Stagione 2”. Un altro genitore aggiunge: “Mio figlio ha risparmiato per l’arrivo della nuova stagione, era molto emozionato. Vedendo quello che è successo ne è rimasto deluso, piangeva a dirotto.”

Molti giocatori hanno preso d’assalto ogni social di Epic Games, che al momento risultano tutti attivi solamente nel mostrare la stessa immagine o filmato del buco nero. In questo frangente l’unica azione che si può fare accedendo al gioco è intrattenersi tramite un simpatico mini-gioco. Fortunatamente PlayStation è corsa in soccorso a tutti coloro che si stavano preoccupando per i salvataggi persi, confermando che ogni oggetto acquistato nel gioco non verrà cancellato dagli account degli utenti durante questa fase d’attesa.

La trovata di Epic Games sta già facendo parecchio discutere e attualmente non sappiamo quando tutto tornerà alla normalità. Secondo i rumor una volta scomparso il buco nero avremo tra le mani un nuovo inizio di Fortnite che potrebbe cambiare radicalmente non solo la mappa di gioco, ma anche delle nuove meccaniche. Cosa ne pensate di questa mossa da parte di Epic Games? Siete curiosi di vedere che piega prenderà Fortnite in futuro? Diteci la vostra.