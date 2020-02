Fortnite: Dr. DisRespect si scaglia ancora contro il titolo Epic Games

Che il noto battle royale di Epic Games sia oramai sulla bocca di tutti non è certamente un mistero. A causa della sua grande popolarità Fortnite è spesso oggetto di critiche (ma anche lodi) da svariati giocatori del titolo. Dr. DisRespect risulta sicuramente una delle figure più note su YouTube, dove grazie alle sue pungenti critiche verso i titoli del momento riesce sempre ad attirare numerosi spettatori. Il noto influencer ha già mostrato in passato il suo “odio” verso il prodotto di Epic Games, criticando spesso le scelte intraprese dai sviluppatori.

Dopo il recente aggiornamento di Fortnite, il gioco è tornato nuovamente nel mirino di Dr. DisRespect, che ha ancora una volta deciso di “attaccare” il titolo ed i suoi sviluppatori. Questa volta la controversia è andata a focalizzarsi sulle lunghe code di attesa prima di entrare in partita. Il particolare problema ha infatti scatenato ancora una volta l’ira del “dottore”, che non si è risparmiato certamente con le parole (augurando il peggio a Fortnite).

“Ho difficoltà ad entrare in qualsiasi match! Immagino che questo gioco stia davvero morendo e sinceramente sono molto felice. Fortnite merita di morire! Questo gioco DEVE MORIRE!” ha infatti affermato in modo molto colorito il celebre YouTuber durante una delle sue live. Sicuramente degli attacchi molto pesanti nei confronti di Fortnite. Tuttavia conoscendo la natura controversa del personaggio alla fine queste critiche non sorprendono più di tanto.

Durante la live in questione Dr. DisRespect ha continuato ad inferire sul gioco simulando una scenetta ironica di una chiamata tra lui ed il capo di Epic Games. Un comportamento che sicuramente non verrà visto di buon occhio dai creatori di Fortnite.

Fateci sapere cosa ne pensate voi di tutto questo attraverso la sezione commenti del sito. Vi ricordiamo che Fortnite si è recentemente aggiornato con la Season 2 e se volete scoprire tutte le novità vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra notizia dedicata!