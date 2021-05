Fortnite e Ninja amore finito: lo streamer non giocherà mai più competitivo

Ninja, il noto streamer di successo, ha deciso di rompere con Fortnite, l’acclamato battle royale di Epic Games. Questa volta è davvero per sempre? D’altronde, alcuni mesi fa, Ninja aveva anche dichiarato: “Questo gioco è così f**tutamente stupido! Come la community, questi piccoli ragazzini, è così stupida. Lo è. Non è divertente. Semplicemente non lo è. E il fatto è che questi f**tuti clout-chasing losers (perdenti a caccia di popolarità), non ne abbiano idea. Tutto quello che stanno facendo è rompere il gioco solo perché ci sto giocando io. Non lo trasmetterò più in streaming“.

A Tyler Blevins (questo il vero nome di Ninja) è stato chiesto, in una recente live sul suo canale Twitch, di esporre il suo attuale rapporto con il celebre battle royale. Nonostante lo streamer continuasse a trasmetterlo di rado, questa volta sembrerebbe intenzionato a mollarlo realmente. Il motivo? La stanchezza. Blevins, effettivamente, è stato anche sotto la luce dei riflettori del competitivo di Halo 3, prima dell’era Fortnite. A questo punto della sua carriera, Ninja vorrebbe distaccarsi dagli eSport?

“Onestamente, non voglio essere risucchiato di nuovo nel competitivo“, ha detto in live, confermando la domanda a conclusione del precedente paragrafo. Insomma, Ninja vorrebbe dedicarsi ad altro, stando alle sue dichiarazioni. Ma è davvero pronto a dire addio al gioco che, in un solo mese, fu capace di fargli guadagnare ben 5 milioni di dollari? Dopotutto, la dichiarazione di alcuni mesi fa (citata in apertura della notizia) fu estremamente pesante. Ciononostante, Ninja tornò a trasmettere Fortnite. L’amore tra i due è davvero giunto al capolinea?

Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri giochi preferiti. Nel frattempo, date uno sguardo anche alla nostra recensione della versione PC di Days Gone, cliccando qui.