Fortnite x Star Wars: previsto un nuovo evento per il 14 dicembre

Un nuovo evento di Fortnite in collaborazione con Star Wars, in occasione dell’uscita dell’Ascesa di Skywalker, è previsto per la prossima settimana. Il leak è stato diffuso, accompagnato con alcune schermate, dall’account Twitter ShiinaBR – Fortnite Leaks.

Secondo quanto riportato dai tweet, il nuovo evento è previsto per sabato 14 dicembre quando sarà mostrata in anteprima una scena inedita del prossimo film della saga di Star Wars. L’evento inizierà ufficialmente alle 2.00 PM EST, ovvero alle otto di sera in Italia, mentre “l’ingresso” avverrà mezz’ora prima. Secondo alcune ipotesi degli utenti di Twitter, all’evento è legato un nuovo audio plugin che è stato introdotto recentemente e il filmato sarà trasmesso in streaming. La “proiezione” avverrà a quanto pare nello schermo cinematografico di Rapide Rischiose, zona già coinvolta in altri eventi simili. Allo streaming parteciperà anche il regista J. J. Abrams.

Nelle settimane scorse proprio l’apparizione di un filmato di prova sullo schermo di Rapide Rischiose aveva fatto pensare a un test da parte di Epic Games sulla possibilità di trasmettere un filmato in buona qualità in quella zona. Un altro evento Fortnite x Star Wars si era tenuto a partire dal 15 novembre scorso in occasione dell’uscita di Star Wars Jedi Fallen Order. Per celebrare l’arrivo del gioco erano state rese disponibili anche le skin degli Stoormtrooper oltre che sul negozio anche per chiunque avesse acquistato il nuovo titolo della saga.

Già dopo questo primo evento si erano moltiplicati gli interrogativi su un’altra possibile collaborazione in occasione dell’uscita di Star Wars: l’Ascesa di Skywalker che arriverà nelle sale cinematografiche il prossimo 18 dicembre. Al di là della scena inedita che verrà mostrata il 14, non è da escludersi che possano esserci anche altre iniziative in occasione dell’arrivo del nuovo film.