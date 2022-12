Nella giornata di ieri, Fortnite si è aggiornato al Capitolo 4, che ha visto l’introduzione dell’Unreal Engine 5.1. Tutte le feature tecniche, di cui vi avevamo parlato in questo articolo, sono state immediatamente apprezzate da parte degli utenti del Battle Royale di casa Epic Games e nelle ultime ore sono emersi anche i primi screenshot e comparazioni di quella che si può definire, a tutti gli effetti, una nuova versione del gioco.

Le prime comparazioni sono state diffuse da Ben, che su Twitter si occupa di coprire buona parte delle notizie più importanti dei videogiochi, con un focus particolare sui titoli Rockstar Games. La Global Illumination, introdotta su PC e console next gen come PS5 e Xbox Series S|X sembra aver giocato un ruolo fondamentale nell’aspetto grafico di Fortnite, con alcuni elementi specifi come per esempio l’acqua e i riflessi che sembrano decisamente più realistici.

Oltre ai vari screenshot, su Twitter sono spuntati anche i primi filmati, che dimostrano l’ottimo lavoro svolto dal team di Epic Games. In particolare, nel video che potete trovare poco più in basso, si nota come il passaggio all’Unreal Engine 5.1 abbia trasformato il gioco a livello grafico. La versione sottoposta a questo confronto è quella PS5, quindi è molto probabile che su PC il tutto possa risultare ancora più bello da vedere, complice schede video decisamente più potenti rispetto a quelle console.

Fortnite è il primo gioco a supportare pienamente l’Unreal Engine 5.1 e forse abbiamo avuto uno dei primi assaggi di vera next gen. Niente da togliere ad altri prodotti esclusivamente destinati a PC, Xbox Series S|X e PS5, ma la sensazione è che Epic Games abbia tra le mani il futuro della tecnica di questa industria. Pur essendo partita molto a rilento, è molto probabile che questa nuova generazione comincerà a dare i suoi frutti nei prossimi anni.