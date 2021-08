Fortnite: ecco come avere gratis la skin rampino galattico di Samsung

Fortnite Capitolo 2 si aggiorna con una nuova skin gratis di Samsung, ottenibile in regalo partecipando a una speciale competizione del 29 agosto 2021, disponibile solo soddisfacendo alcuni pre-requisiti del gioco.

Mentre aspettiamo che i rumor sulle nuove skin dei personaggi Marvel vengano confermati, Epic Games ha confermato la presenza della nuova skin gratuita, in regalo a tutti gli utenti che rispecchino i seguenti requisiti: i giocatori che vogliano sbloccare la skin gratis di Samsung devono giocare a Fortnite tramite Android, devono partecipare alla competizione Coppa Galaxy 2.0 con un account che sia arrivato almeno al livello 30 e devono avere disponibile sul proprio account l’autenticazione a due fattori.

La Coppa Galaxy 2.0 si svolgerà in partite Arsenale individuali, una modalità di Fortnite dove i giocatori iniziano tutti con le stesse potentissime armi e ad ogni eliminazione tale arma viene sostituita con una versione via via sempre più debole. La competizione viene vinta poi da chi riesce a completare tutte le uccisioni fino a eliminare l’avversario con l’arma peggiore possibile. L’evento Coppa Galaxy 2.0 durerà tre ore, e in questo lasso di tempo i giocatori possono partecipare fino a un massimo di 25 partite. Per poter sbloccare la skin e altre ricompense è necessario un buon piazzamento nella classifica della propria area geografica con la seguente distribuzione di punti:

Vittoria Reale: 7 punti

Eliminazione: 1 punto

Partita giocata: 1 punto

Fortnite (2017)

Queste sono le posizioni di ogni area geografica necessarie a sbloccare gratis la skin Rampino Galattico e il dorso decorativo Mani della Gaalassia (reattivo):

Europa: Migliori 11.250

NA Est: Migliori 5.250

NA Ovest: Migliori 2.000

Brasile (America Latina): Migliori 3.500

Asia: Migliori 1.250

Medio Oriente: Migliori 1.000

Oceania: Migliori 750

Inoltre, i giocatori potranno anche aggiudicarsi la Copertura Vortextual se posizionati nelle seguenti classifiche divise per aree geografiche:

Europa: Migliori 22.500

NA Est: Migliori 10.500

NA Ovest: Migliori 4000

Brasile (America Latina): Migliori 7.000

Asia: Migliori 2.500

Medio Oriente: Migliori 2.000

Oceania: Migliori 1.500

Infine, chiunque riuscirà a totalizzare almeno 20 punti durante la Coppa Galaxy 2.0 di Fortnite riceverà in regalo lo Spray Lamalattico. Mentre la skin e gli altri oggetti riportati in questo articolo potranno anche essere sbloccati in un secondo momento al negozio per prezzi non ancora precisati, lo Spray Lamalattico sarà invece un oggetto esclusivo del torneo.