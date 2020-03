Fortnite Stagione 2: elicotteri in arrivo a breve secondo un dataminer

Epic Games ha sempre fatto un ottimo lavoro anticipando le novità in arrivo all’interno di Fortnite. Il battle royale è il pensiero fisso di molti videogiocatori che sono desiderosi di scoprire cosa li aspetta nelle settimane successive: ogni dettaglio condiviso dalla società, quindi, è analizzato fin nel minimo dettaglio. Non è strano quindi che gli appassionati si aspettassero di trovare degli elicotteri nella mappa di gioco di Fortnite Stagione 2. Così, però, non è stato.

Detto ciò, i fan si aspettano ancora che Epic Games li introduca all’interno di Fortnite Stagione 2. A dar loro ragione è un dataminer, Spedicey1, che ha trovato all’interno dei file di gioco dei riferimenti ai mezzi volanti: pare infatti che vi sia un valore minimo e massimo di spawn per “Default.Choppa”. Inoltre, secondo il dataminer, i dati suggeriscono che gli elicotteri saranno in grado di attivare un turbo e avranno 1.500 HP.

Esiste però la possibilità che i valori inseriti non siano definitivi e siano stati scelti solo per attivare il codice e fare delle prove. Pare inoltre che questi elicotteri non saranno provvisti di armi, ovvero serviranno solo per lo spostamento. I fan temevano infatti che si sarebbe ripetuta la storia degli Stormwing, che avevano rovinato gli equilibri di gioco.

Per ora, in ogni caso, non ci sono informazioni ufficiali a riguardo. Ieri è stato rilasciato l’update 12.10 con tutte le novità sulla Modalità Creativa e Salva il Mondo. Come accade da tempo, però, Epic Games non ha rilasciato un changelog dedicato alla Battaglia Reale: fortunatamente i fan hanno iniziato a raccogliere le informazioni sulle novità introdotte; potete leggerle qui.