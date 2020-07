Fortnite: l’emote Richiamo di Battaglia ha un segreto, ecco quale

L’universo di Fortnite è costantemente in espansione, e al suo interno sembrano celarsi diversi segreti ancora nascosti agli appassionati. Tra questi alcuni dataminer sono riusciti a scovare una particolarissima curiosità che è stata celata da Epic Games all’interno di una emote utilizzabile a piacimento dai giocatori. Per scoprire di che segreto si tratta, prima di tutto è necessario aver acquistato dal negozio l’emote Richiamo di Battaglia.

Questa speciale emote non fa altro che far soffiare in un corno da battaglia il proprio personaggio giocabile, e dopo averla attivata uscirà fuori un determinato suono. A quanto pare secondo i dataminer, il suono non è sempre lo stesso ma c’è una probabilità molto bassa che suonando questo strumento speciale possa venire fuori una seconda tipologia di suono definibile con un grado di rarità maggiore.

Update: the chance is in fact 0.5% "FailChance":0.005 1 being 100%. https://t.co/azTOMyVfZ5 — Lucas7yoshi (@Lucas7yoshi) July 8, 2020

Stando ai dataminer, c’è una probabilità dello 0,5% che un giocatore riesca ad “attivare” questo segreto utilizzando l’emote Richiamo di Battaglia. Non vi resta quindi che provare a suonare il corno a più non posso, ovviamente se siete già in possesso di questa particolare emote; in caso contrario vi ricordiamo che è comodamente acquistabile all’interno del negozio digitale di Fortnirte.

Sembra quindi che il mondo sempre più sconfinato di Fortnite sia ancora ricco di segreti e chicce nascoste da scovare. Chissà quale sarà la prossima scoperta che i dataminer o gli utenti appassionati riusciranno a far emergere dai sempre maggiori contenuti di questo gioco. Cosa ne pensate di questo segreto? Siete riusciti a sentire il suono nascosto all’interno dell’emote Richiamo di Battaglia?

