Fortnite: come entrare nei Vault senza scheda d’accesso

Aspettanto l’arrivo della Stagione 3 di Fortnite, che ricordiamo esser stata posticipata da Epic Games, gli appassionati del popolarissimo titolo battle royale possono ancora passare del tempo alla ricerca dei Vault introdotti nella seconda stagione. Questi luoghi d’interesse si possono scovare all’interno della mappa di gioco e per entrarci i giocatori hanno bisogno di ottenere prima di tutto una chiave d’accesso.

Un giocatore ha però trovato un metodo alternatiovo per accedere ai Vault che non necessita alcuna scheda d’accesso, ma un elicottero o un motoscafo. Sì, avete letto bene, usando quelle due specifiche tipologie di veicoli, insieme a un particolare glitch, sarà possibile entrare all’interno dei Vault anche se non si otterrà prima una scheda d’accesso. Basterà solamente guidare uno dei due mezzi fino alla locazione di uno dei Vault presenti sulla mappa.

Ovviamente una volta arrivati nel zona di possimità di uno dei Vault, sarà più facile sfruttare questo trucchetto se si starà utilizzando un elicottero, grazie alla capacità di spostamento decisamente più rapida di questo veivolo. Dopodichè non servirà altro che costruire delle pareti attorno all’elicottero, così da “attivare” questo particolare glicth. Fatto ciò, il vostro personaggio si troverà improvvisamente all’interno del Vault e sarete in grado di fare razzia dei tesori custoditi al suo interno.

Va segnalato che se no ci sarà un secondo giocatore rimasto all’esterno oper aprirvi la porta del Vault con una scheda d’accesso, sarà praticamente impossiobile uscirne. Al momento Epic Game snon si è pronunciata sulla risoluzione di questl glitch, ma è probabile che con i prossimi update possa venire eliminato questo trucchetto. Cosa ne pensate di questo particolare glitch scovato in Fortnite? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.