Fortnite: Epic aveva in mente di inserire il protagonista di un famoso anime

Settimana abbastanza blanda quella attuale per gli appassionati di Fortnite. In attesa di riceve novità con la prossima patch, presumibilmente in arrivo tra esattamente sette giorni, a scuotere l’universo di gioco del battle royale targato Epic Games ci stanno pensando gli instancabili dataminer. Dopo aver svelato che Epic sta già portando avanti alcuni preparativi inerenti alla prossima Stagione 7, oggi i dataminer fanno emergere un’ulteriore “scoop”.

Il progetto che ha in mente Epic Games per il proprio gioco di successo è ormai palese: far diventare Fortnite una sorta di mondo in costante evoluzione che si interconnette con molteplici altre IP videoludiche e non. L’avvento dei concerti digitali, gli eventi stagionali e tutte le Skin ormai sono alcune delle più grandi collaborazioni che Epic ha concretizzato con altri universi, col battle royale che è ormai diventato un vero e proprio cross-over enorme.

Non tutti i contenuti pensati da Epic Games hanno poi trovato spazio all’interno del proprio titolo però. Stando all’account Twitter ‘Fortnite News’, per esempio, durante la Staione 5 gli appassionati avrebbero potuto mettere le mani sulla Skin di Naruto Uzumaki. Il protagonista di uno dei più famosi manga (e anime) degli ultimi vent’anni era in procinto di atterrare sull’isola del battle royale, ma qualcosa ha fatto tentennare Epic, dato che non abbiamo mai visto Naruto muovere nemmeno un singolo passo nell’universo di Fortnite.

A Naruto Uzumaki Outfit was planned for #Fortnite Chapter 2 – Season 5. We don’t know if this will ever be added to the game or if it was scrapped. pic.twitter.com/cmUqBw7YJO — Fortnite News (@Guille_GAG) May 3, 2021

Come fa notare anche l’account Twitter, al momento non sappiamo se la Skin di Naruto verrà inserita in un secondo momento o se il tutto è stato messo nel dimenticatoio da parte di Epic Games. La Stagione 6, per esempio, potrebbe essere un buon momento per inserire Naruto in Fortnite, proprio per la già alta presenza di Skin che ricalcano lo stile anime.