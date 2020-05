Fortnite: Epic Games mostrerà altri trailer oltre a Tenet

Che Fortnite è il gioco del momento è ormai risaputo ed è inutile negarlo, il battle royale targato Epic Games nel giro dei suoi tre anni di vita è riuscito a far appassionare milioni di persone in tutto il mondo diventando anche il protagonista (purtroppo) di molte vicende di cronaca nera, accusato ingiustamente di essere un “killer invisibile”. Questione ovviamente assurda e fuori luogo che però a suo modo riesce a pubblicizzarlo ulteriormente. Nel giro di questi primi mesi del 2020 gli sviluppatori hanno aggiornato costantemente il titolo inserendo anche una nuova modalità introdotta più come spazio aperto dove svagarsi chiamata Party Reale.

Tale modalità offre una mappa chiamata Papaya con diverse attività come il volo con deltaplano, partite di calcio e tanto altro ancora. Settimana scorsa ha fatto scalpore la scelta di mostrare in anteprima il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan: Tenet. Si è trattato a tutti gli effetti di uno degli eventi più seguiti della storia del medium videoludico creando una comunicazione diretta tra videogioco e film. Epic Games lo ha notato, ed è per questo che ha deciso che mostrerà altri trailer di film in anteprima su Fortnite. L’analista Rob Breslau ha potuto dire la sua sulla questione dichiarando quanto segue. “L’industria dei videogames è gigantesca, e attira tempo e attenzione della gente, soprattutto dei giovani adulti, verso i quali sono indirizzati iniziative come questa. L’industria del cinema ha un approccio ancora molto all’antica, rilasciare però un trailer su Fortnite ha aiutato molto nella riuscita di un programma pubblicitario. Si tratta di un modo nuovo di presentare per la prima volta qualcosa, ed estendere anche le fila del pubblico”

Sicuramente il trailer di Tenet mostrato in anteprima su Fortnite ha portato il suo interesse oltre le stelle, Epic Games si sa, cerca in continuazione di rendere il gioco sempre sulla bocca di tutti e come ben sappiamo da diverso tempo ci sta riuscendo alla grandissima. Il titolo può assolutamente non piacere, ma è inutile negare che Fortnite è entrato di prepotenza nelle nostre case e gli sviluppatori stanno lavorando in modo incredibile per mantenerlo ancora in voga tra tutti i videogiocatori anche in questo turbolento 2020 e per gli anni futuri.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete visto in diretta il trailer di Tenet? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Vi invitiamo inoltre a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Fortnite ed i suoi aggiornamenti futuri.