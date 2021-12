Fortnite: Epic Games chiede a leaker e dataminer di non spoilerare il Capitolo 3

Ci troviamo in un periodo molto particolare e delicato per Fortnite. Dopo una serie di aggiornamenti che hanno introdotto i crossover con Naruto prima e con il marchio Air Jordan poi, ora gli appassionati sono tutti in attesa di conoscere in anticipo qualche primo indizio sul finale del Capitolo 2 e l’inizio del Capitolo 3. In questi casi i giocatori si aggrappano sempre ai vari dataminer, ma questa volta sembra che tutto tacerà fino al giorno dell’annuncio ufficiale da parte di Epic Games.

È proprio la stessa Epic Games che spera di riuscire mantenere segreto il contenuto della nuova versione di Fortnite, e per questo la compagnia americana ha chiesto direttamente ai leaker e ai dataminer di non far trapelare nulla. Alcuni dei più importanti leaker del gioco hanno riferito di aver ricevuto messaggi da Epic in cui gli veniva chiesto di non spoilerare i prossimi contenuti ni arrivo con il Capitolo 3 del noto battle royale.

Tra i dataminer più seguiti ci sono iFireMonkey, ShiinaBR e HypeX, e tutti e tre hanno confermato di aver ricevuto un messaggio da Epic Games che chiedeva a loro di non pubblicare leak del Capitolo 3 di Fortnite in questo periodo. Molti dataminer stanno attualmente discutendo con Epic Games, proprio per questo alcuni di questi leaker stanno ancora decidendo se seguire o no la richiesta di Epic.

Personally, I have been trying to think about how this would work for a bit today and how I feel is that if anyone is able to leak the update I see no reason for me to not post leaks, since no matter what people would be able to post it anyways.

We will have to wait and see.

— iFireMonkey (@iFireMonkey) December 1, 2021