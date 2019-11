Fortnite: Epic Games ha aggiunto nuovi obiettivi

In occasione di Fortnite: l'incubo, l'evento dedicato ad Halloween del celebre titolo, Epic Games ha introdotto una serie di nuovi obiettivi.

Con il Capitolo 2 di Fortnite Epic Games, oltre che una mappa completamente inedita, ha introdotto una lunga serie di novità all’interno del celebre titolo. Da qualche settimana a questa parte, ad esempio, si può infatti nuotare nelle varie pozze d’acqua e sono inoltre state introdotte una serie di nuove armi.

Un’ulteriore novità introdotta recentemente in Fortnite è quella degli obiettivi, ossia una carrellata di sfide misteriose che possono essere completate in diversi modi. Qua potete trovare la lista completa degli obiettivi introdotti al lancio del Capitolo 2 del titolo. Con Halloween e Fortnite: l’incubo Epic Games ha però voluto alzare nuovamente la posta, aggiungendo 6 nuovi obiettivi per i giocatori del titolo.

Ecco quindi i nuovi obiettivi inseriti da Epic Games all’interno del celebre battle royale:

Sterminatore di re – Hai sconfitto il Re della Tempesta nel corso di Fortnite: l’incubo

– Hai sconfitto il Re della Tempesta nel corso di Fortnite: l’incubo I Pick You! – Elimina un avversario utilizzando il tuo strumento di raccolta.

– Elimina un avversario utilizzando il tuo strumento di raccolta. L’esperienza battle royale definitiva – Elimina un avversario mentre stai cavalcando un razzo.

– Elimina un avversario mentre stai cavalcando un razzo. YOINK! – Elimina un avversario subito dopo averlo attirato con un arpione.

– Elimina un avversario subito dopo averlo attirato con un arpione. Amici con benefici – Guadagna 1000 di Scudo sconfiggendo fiere nel corso di Fortnite: l’incubo.

– Guadagna 1000 di Scudo sconfiggendo fiere nel corso di Fortnite: l’incubo. Punkin’ Chunkin’ – Elimina un avversario con il lancia-zucche da almeno 50 metri di distanza.

Una breve serie di nuove sfide quindi, ma che sapranno mettere in crisi anche i giocatori più assidui. Se certi obiettivi sono facilmente raggiungibili da chiunque, come quello di ottenere 1000 di Scudo durante Fortnite: l’incubo, altri sono decisamente più ardui. Abbattere un avversario mentre si sta cavalcando un razzo, infatti, potrebbe ad esempio rivelarsi uno scoglio decisamente difficile da superare.

Che ne pensate di queste notizie e dei nuovi obiettivi inseriti da Epic Games all’interno di Fortnite, sono di vostro gradimento? Avete già adocchiato qualche sfida particolarmente interessante? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti.