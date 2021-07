Fortnite: Epic Games rilascia un aggiornamento, novità e cambiamenti

Sono ormai diverse settimane che Fortnite non riceve un grosso aggiornamento, ma non per questo i ragazzi di Epic Games se ne sono stati con le mani in mano. Da quando sono apparsi gli alieni all’interno del mondo di gioco, gli appassionati del titolo hanno potuto interagire con questi extraterrestri in varie maniere. Nelle settimane, inoltre, sono stati aggiunti tutta una serie di piccole novità che ad oggi sono state sistemare e corrette con un nuovo Hotfix.

Come viene annunciato dalla stessa Epic Games all’interno di un nuovo post sul blog ufficiale: sembra proprio che gli extraterrestri presenti in Fortnite “abbiano portato sull’isola qualcosa che gli ricorda casa loro e la loro fisica, e questo ricordino, sorprendentemente, ha cambiato ancora di più il modo in cui funziona la creazione. Abbiamo raccolto un dossier su questo campione di spazio esterno”.

Nello specifico si tratta dei Naniti alieni, grazie ai quali i giocatori potranno ricreare l’atmosfera del pianeta natale degli alieni. Lanciando a terra i Naniti si potrà creare un bioma a bassa gravità da cui puoi uscire ed entrare. Essendo particolarmente denso i giocatori inizieranno a fluttuare ogni volta che salteranno. Oltre a questo è stato segnalato come un alieno di nome Choppy e un robot di nome Zyg hanno iniziato a vagare per l’Isola, piantando quelle che sembrano essere uova di parassiti. Seguendo la loro questo potrete ottenere una nuova arma a raggi speciale.

Infine, all’interno dell’area di Siepi d’Agrifoglio hanno iniziato a formarsi biomi alieni intorno alle case, e nuova flora simile a quella del loro pianeta natale sta germogliando e la squadra investigativa dell’OI è curiosa di sapere cosa sta succedendo. Insomma, qualcosa sta per cambiare all’interno di Fortnite, e sicuramente ne sapremo di più con l’arrivo di un prossimo corposo aggiornamento.