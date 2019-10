Fortnite, Epic querela un tester per i leak di Capitolo 2

Epic querela un tester di Fortnite per aver violato l'accordo di riservatezza e diffuso alcuni leak su Capitolo 2 come quelli sul nuoto e la nuova mappa.

Epic fa sul serio quando si parla di leak di Fortnite, sopratutto se i responsabili sono legati da precisi accordi con l’azienda. È il caso di un tester, Ronald Sykes, che aveva rivelato informazioni su Capitolo 2 dopo averlo provato a fine settembre. Contro di lui Epic ha avviato un’azione legale con l’accusa di avere violato l’accordo di non divulgazione che il giocatore aveva firmato.

Il leak di Sykes, sostiene Epic, aveva danneggiato non solo la software house ma anche i giocatori di Fortnite che stavano aspettando con ansia la nuova stagione solo per vedere infine rovinata la sorpresa a causa delle rivelazioni diffuse online. Il tester aveva anticipato via Twitter, ad esempio, l’introduzione del nuoto e aveva mostrato la nuova mappa di Capitolo 2. Da questi leak “Epic ha sostenuto e continuerà a sostenere – dicono i legali – danni che solo in futuro potranno essere calcolati con precisione”.

Tra le richieste avanzate al giudice c’è anche quella che Sykes distrugga “tutte le informazioni riservate commerciali o tecnologiche appartenente ad Epic” ancora in suo possesso e le cancelli dalle piattaforme che le avevano diffuse. La Fine, evento conclusivo della Stagione 10, aveva raggiunto visualizzazioni record su Twitter e Twitch e Capitolo 2 era stato preparato, dichiara ancora Epic, “con un grande sforzo in termini pianificazione, creatività e impegno degli sviluppatori” ed era stato anticipato da “indizi ed easter egg” sia dentro che fuori Fortnite per accrescere la curiosità dei giocatori.

Non è la prima volta che Epic porta davanti ai giudici i leak su Fortnite. Nel 2018 l’azienda aveva querelato per alcune rivelazioni sula Stagione 3 un tester che in tribunale si era difeso sostenendo che non era sua intenzione rivelare i segreti del gioco. In altri casi l’azienda aveva intrapreso azioni legali contro chi usava o vendeva cheat, uno di questi, un giocatore di 14 anni aveva continuato anche dopo aver ricevuto la citazione in giudizio. Fortnite Capitolo 2 è disponibile da quasi due settimane: cosa ne pensate delle novità introdotte? I leak avevano vi avevano davvero rovinato la sorpresa? Diteci quello che pensate nei commenti.