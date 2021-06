Fortnite: Epic rende gratuite due funzionalità del battle royale

Che Fortnite sia una vera e propria miniera d’oro per Epic Games non ci piove. Quel gioco che era nato come un semplice ed intuitivo titolo coop dalle meccaniche tower defense e dal lato artistico accattivante, si è presto trasformato prima in uno dei battle royale più popolari sulla piazza, e poi in un vero e proprio metaverso. Nel gioco ormai si susseguono nuovi contenuti, oggetti da collezionare, eventi e addirittura concerti virtuali, insomma, un vero e proprio universo digitale in costante evoluzione.

Con Fortnite e grazie al successo ottenuto dal titolo, Epic Games ha sviluppato e sperimentato numerosi strumenti per i giochi online, due dei quali ora saranno resi completamente gratuiti per essere utilizzati da qualsiasi studio di sviluppo. Parliamo del software anti-cheat di Epic e il sistema di chat multipiattaforma. Entrambe queste funzionalità saranno aggiunte ad Epic Online Services, e forniranno un accesso rapido, semplice e gratuito a qualsiasi team che ha intenzione di utilizzarli sui propri giochi in sviluppo per PC e console.

Il sistema anti-Cheat di Epic non è una novità, ma in precedenza veniva concesso in licenza da Epic solo agli studi disposti a pagare. Poiché la prevalenza dei gioco online multipiattaforma è cresciuta, Epic ha visto la necessità di fornire il software gratuitamente, visto che sempre più giochi consentono ai giocatori di interagire con il PC una marea di software che truccano le partite in modi sempre diversi e noisoi.

La stessa cosa accade per il sistema di chat multipiattaforma, il quale permetterà agli studi di sviluppo interessati nelle esperienze multigiocatore di inserire nei propri titoli in via di sviluppo tale sistema di chat in modo veloce.