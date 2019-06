Fortnite: svelato l’evento 14 Giorni d’Estate

Un'immancabile leak ha svelato tutti i dettagli, missioni e ricompense comprese, del prossimo attesissimo evento di Fortnite: 14 Giorni d'Estate!

Come ben saprete uno dei principali leitmotiv che contraddistinguono Fortnite è sicuramente la grande presenza di dataminer, pronti a scovare qualsivoglia interessante informazione contenuta all’interno dei file di gioco del battle royale di Epic Games.

Tra nuove armi e nuove skin capita inoltre che talvolta i vari dataminer riescano ad estrarre info decisamente più succose. La loro ultima scoperta, in particolare, farà infatti felice la grande community del titolo. Un nuovo evento, dal nome 14 Giorni d’Estate, è infatti pronto a sbarcare su Fortnite!

14 days of summer event challenges pic.twitter.com/13BeHfhRUK — Lucas7yoshi // Fortnite Leaks/News (@Lucas7yoshi) June 18, 2019

In concomitanza con tale leak, il celebre Lucas7Yoshi è riuscito ad estrarre anche tutte le informazioni necessarie sulle sfide e sulle ricompense di tale evento:

Completa tutte le sfide

Danza a 6 differenti feste sulla spiaggia

Fai rimbalzare un’enorme palla da spiaggia in 5 differenti match

Elimina 5 avversari con la pistola a tamburo o con l’arma giornaliera rimossa dal vault

Ringrazia l’autista e finisci in top 20 in 5 differenti match

Fai scoppiare 6 palloncini per i party

Cerca 3 unicorni gonfiabili in delle piscine

Colpisci un giocatore con un palloncino d’acqua in 3 differenti match

Salta su un ombrello da spiaggia gigante in 3 differenti matc

Esegui 250000 punti con un Driftboard con il Neon Tropics applicato

Come potete notare non sembra esserci nulla di eccessivamente complicato in questa nuova serie di sfide: quasi tutte sono infatti basate sul trovare oggetti sparsi in mezzo alla mappa di gioco di Fortnite. Le ricompense per completare tutte queste challenge sono di vario tipo e spaziano da emoticon, a spray e molto altro ancora. Potete osservarle comodamente nell’immagine riportata sopra.

Che ne pensate delle sfide orchestrate da Epic Games per questi caldi giorni d’estate? Parteciperete a 14 Giorni d’Estate, il nuovo evento di Fortnite? Fateci sapere le vostre impressioni nei commenti!