Fortnite: ecco cosa è successo nell’evento Duello Finale

L'evento speciale organizzato da Epic Games per il proprio titolo di punta, Fortnite, ha attirato l'interesse di migliaia di giocatori.

Dopo una lunga preparazione, durata diverse settimane, finalmente il tanto atteso scontro tra il bizzarro robot di Impianto a Pressione e il misterioso mostro di Picco Polare ha avuto luogo. Un’ evento speciale che ha saputo attirare su Fortnite migliaia e migliaia di giocatori.

La storia dietro tale vicenda è molto semplice: qualche settimana fa un oscuro mostro si è liberato dagli abissi sotto Picco Polare, cominciando a distruggere vari edifici in giro per la mappa di gioco di Fortnite. Per mettere un freno alle scorribande della creatura un’enorme androide è stato costruito nel bel mezzo del vulcano a nord della mappa. Dopo giorni e giorni di preparazione il momento è finalmente giunto: ma come sarà andato alla fine l’atteso epico scontro?

Come potete osservare anche nel video qua sopra, ad emergere vittorioso dalla battaglia è stato alla fine il variopinto robot ma non senza qualche difficoltà. L’imponente mostro durante la schermaglia è infatti stato più volte vicino alla vittoria e solo l’enorme spada nascosta sotto la statua di Neo Pinnacoli è riuscita a fermarne le velleità belliche.

Anche la mappa di gioco di Fortnite ha subito diversi cambiamenti a seguito di questa epica pugna. Poco più a nord di Borgo Bislacco è infatti ad esempio presente il teschio del mostro trafitto dalla grande spada. A Sponde del Saccheggio, inoltre, ora vi è una strana sfera di energia volteggiante al centro della location. Che siano indizi per gli eventi dell’attesissima Stagione 10?

Che ne pensate di questa notizia, vi è piaciuto l’evento saggiamente orchestrato da Epic Games? Vi aspettavate qualcosa di diverso o quello che è successo ha appagato le vostre aspettative? Fateci sapere le vostre personali previsioni direttamente nei commenti!