Fortnite, è iniziato l’evento Power Leveling

Ottime notizie per gli innumerevoli giocatori di Fortnite: durante questo fine settimana è infatti in corso il cosiddetto Power Leveling, un evento speciale che permette a tutti i giocatori del celebre battle royale di ottenere una quantità maggiore di punti esperienza.

A confermare il ritorno di questa gradita opportunità è stata direttamente la pagina Twitter ufficiale del titolo, come potete osservare comodamente anche qui sotto.

Power-leveling weekend is back ⚡

Be sure to login Saturday and Sunday to unlock Supercharged XP.

Use the bonus at your leisure and level up faster as you go. Plus, you can grab the Zero Outfit in the Item Shop now! pic.twitter.com/K9cL0fkyI8

— Fortnite (@FortniteGame) November 16, 2019