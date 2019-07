Fortnite, stasera si terrà un evento speciale: ecco come seguirlo

Finalmente è giunta l'ora anche dell'evento speciale della Stagione 9 di Fortnite: scoprite insieme a noi come seguirlo stasera alle ore 20.00!

Finalmente il giorno è giunto: stasera finalmente si terrà su Fortnite l’atteso evento speciale della Stagione 9, atteso da migliaia di giocatori del battle royale da più di un mese. Epic Games ha inoltre nelle ultime settimane ulteriormente infiammato l’attesa, inserendo addirittura dei conti alla rovescia nel bel mezzo della mappa di gioco del celebre titolo.

Come vi dicevamo l’attesa è oramai agli sgoccioli e stasera, 20 Luglio 2019, alle ore 20.00 italiane potremo finalmente goderci pienamente il tanto anticipato scontro tra il bizzarro ed enorme robot di Impianto a Pressione e l’inquietante mostro che tanto a soqquadro ha messo nelle ultime settimane la mappa di gioco di Fortnite.

Per seguire al meglio tale evento non sarà necessario provvedere a particolari riti: basterà infatti essere connessi ai server del titolo poco prima delle ore 20.00 di stasera. Nei minuti precedenti tale ora verranno ovviamente disattivate all’interno di Fortnite tutte le varie modalità di gioco e sarà possibile solamente partecipare a quella denominata “Scontro Finale“. Una volta entrati in essa alle ore 20.00 si terrà quindi l’attesa battaglia tra i due colossi.

Ovviamente, e per fortuna, ancora non si sa nulla a riguardo di tale evento e per scoprire in prima persona cosa succederà a Fortnite dopo tale evento speciale sarà quindi necessario connettersi direttamente al titolo stasera alle 20.00. Una cosa è però certa: conoscendo Epic Games lo spettacolo è assicurato!

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi come andrà a finire l’atteso epico scontro? Epic Games ha già deciso l’esito di tale battaglia o saranno invece gli spettatori a portare alla vittoria uno dei due contendenti? Fateci sapere le vostre personali previsioni direttamente nei commenti!