Fortnite: alcune fake news stanno spaventando i giocatori più giovani

Fortnite è uno dei giochi più famosi degli ultimi anni e sempre più persone, tramite YouTube e Twitch, vi si dedicano completamente. Se la maggior parte creano un onesto contenuto (dalla qualità variabile, certamente), alcuni cercano di generare inutile scalpore per guadagnare qualche visita extra, arrivando anche al punto di produrre vere e proprie fake news. Si potrebbe pensare che l’effetto di queste sia alquanto limitato, ma dobbiamo ricordarci che ci sono moltissimi giocatori giovani tra gli appassionati di Fortnite e che, per l’ingenuità derivante dall’eta, credono subito alle invenzioni degli YouTuber.

A questo riguardo, recentemente hanno iniziato a circolare delle voci legate a una sorta di evento catastrofico che dovrebbe colpire Fortnite il prossimo 6 luglio. La conseguenza di questo evento sarebbe la cancellazione di ogni account e di tutti i dati ad esso legati, compresi v-buks, skin, spray, fortbyte ottenuti e via dicendo. Si tratta ovviamente di una fake news, ma i più giovani sembrano esserci cascati.

Since it's come up again – On July 6th Landn has said that "anti snow" would be deleting everyone's accounts and vbucks and stuff and some other dumb shit.

The entire Jensen snow story is completely scripted, made up, and 100% misleading and manipulative of young viewers

— Lucas7yoshi // Fortnite Leaks/News (@Lucas7yoshi) July 2, 2019