Fortnite: fenomeno calcistico arriva nel battle royale

La Stagione 7 di Fortnite è cominciata solamente qualche giorno fa, quando l’invasione aliena tanto vociferata ha preso il via con l’ultimo aggiornamento. Ora, siamo abituati dagli albori del titolo Epic Games che, durante l’arco di un’intera stagione, sono molteplici i tipo di contenuti e le tematiche che vengono affrontare. Uno dei temi di questa settima stagione riguarda gli europei di calcio ormai imminenti, e non potevano mancare contenuti a tema calcistico in queste calde settimane sportive.

Con un annuncio ufficiale anticipato dai soliti dataminer, Epic Games ha confermato l’arrivo di una nuova Skin che farà parte della Icon Series. Questa volta non si tratta di nessun creatore di contenuti o streamer, ma di un noto calciatore. Parliamo di Marco Reus, il fenomeno tedesco che milita sia nella nazionale che nella squadra di club Borussia Dortmund. Come capitato con altre Icone, Reus apparirà in Fortnite con un modello che ricalcherà le sue esatte fattezze in gioco.

Il due volte nominato miglior giocatore della nazionale tedesca, vanta un palmares di trofei di tutto rispetto sia per trofei vinti nella squadra di club sia come giocatore individuale. Questa nuova Skin della collezione Icon Series verrà resa disponibile all’interno di Fortnite a partire da domani 11 giugno, e verrà accompagnata da un kit estetico che si rifà ai colori della nazionale di calcio tedesca, così da celebrare anche gli imminenti europei che inizieranno proprio domani.

The Icon Series kicks into full gear this summer with a soccer’s finest: the two-time German Player of the Year @woodyinho joining the Icon Series squad.

You can grab the emote and his Outfit starting June 11 🙈🙉🙊 pic.twitter.com/LtzBQPODD3

— Fortnite (@FortniteGame) June 10, 2021