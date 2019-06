Fortnite Fortbyte 69: dove e come trovarlo all’interno del Maiale di Pietra

Continua la caccia agli oggetti collezionabili di Fortnite. In questa guida vi mostriamo come trovare il Fortnite Fortbyte 69

Continua la caccia agli oggetti collezionabili del mondo di gioco del più famoso battle royale. In questa nuova mini-guida vi mostriamo l’esatta posizione del Fortnite Fortbyte 69 e come poterlo ottenere. Vi ricordiamo che sul nostro sito è possibile trovare anche una porzione dell’immagine segreta nascosta dietro alla schermata dei Fortbyte in questione, dove una volta ottenuti tutti gli oggetti collezionabili sarà possibile decriptarne il segreto.

Per poter ottenere il Fortnite Fortbyte 69 vi basterà recarvi nella zona Approdo Avventurato. Trovare il Fortnite Fortbyte 69 all’interno della costruzione di pietra a forma di maiale. Qui di seguito trovate un video con l’esatta locazione del Fortnite Fortbyte 69.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 69, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: