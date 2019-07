Fortnite Fortbyte 94: dove e come trovarlo sotto un lago ghiacciato distruggendo una canoa blu

Ecco come trovare senza troppi problemi il Fortnite Fortbyte 94, nascosto all'interno di un lago ghiacciato e accessibile con un piccone particolare.

Mancano oramai poco più di due settimane alla fine della Stagione 9 del battle royale di Epic Games e, come oramai accade da più di un mese a questa parte, ogni giorno che passa nella mappa di Fortnite appare sempre un nuovo collezionabile. Il misterioso oggetto da raccogliere oggi è il Fortnite Fortbyte 94., trovabile nel bel mezzo di grande lago ghiacciato.

Per poter mettere le mani sul tanto agognato collezionabile vi basterà recarvi poco più a nord di Picco Polare, nel bel mezzo del lago ghiacciato che sorge dove una volta vi era Boschetto Bisunto, e recarvi all’interno dell’edificio al centro. Una volta fatto ciò troverete all’interno di una canoa blu ad attendervi il Fortnite Fortbyte 94. Fate però attenzione: sarà necessario utilizzare il piccone Falce Scarlatta per far apparire l’item!

Ecco a voi anche il solito video per poter trovare senza troppi problemi il Fortnite Fortbyte 94.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 94, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora:

Siete riusciti a ottenere tutti i Fortbyte fino a questo momento? Avete già recuperato questo Fortnite Fortbyte 94?