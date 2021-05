Fortnite: fuggire dall’isola è una missione impossibile in questa nuova modalità

Niente nuovo aggiornamento per Fortnite questa settimana, per quello ci sarà da aspettare ancora sette giorni, ma nonostante questo Epic Games non ha voluto lasciare gli appassionati del battle royale a bocca asciutta. Dopo una serie di contenuti rilasciati con la patch 16:40, di cui potete trovare tutti i dettagli a questo nostro articolo, il titolo di successo quest’oggi vede l’introduzione di una nuova modalità a tempo chiamata ‘Fuga Impossibile’.

All’interno di questa nuova modalità a tempo, insieme ad altri 15 compagni rimarrete bloccati sull’iconica isola del battle royale, e starà a voi sopravvivere nelle terre selvagge per conquistare una nuova via di fuga. Sull’isola ci saranno tre Choppa o uno solo, a seconda che stiate giocando in modalità PvE o PvP. Ma non basterà salire a bordo per salvarsi dato che ogni Choppa avrà bisogno di riparazioni prima di ritornare ad essere messi in funzione.

Per una buona percentuale di sopravvivenza conviene sempre dividere i compiti tra i compagni di squadra, ma non conviene restare troppo lontani gli uni dagli altri. L’isola di Fortnite è sempre piena di avversari da affrontare, e cercare di sopravvivere da soli cercando di fare i protagonisti non è mai un buon consiglio. Nella versione PvE di Fuga Impossibile i membri di squadre diverse non possono ferirsi a vicenda, ma nella versione PvP non ci sono limiti.

Oltre ad ottenere finalmente la tanto agognata libertà, completare la modalità a tempo limitato Fuga Impossibile vi permetterà di ottenere una nuova schermata di caricamento e un nuovo ombrello da aggiungere alla vostra collezione. Fuggendo dalla versione PvE sbloccherete la schermata di caricamento ‘Scarse probabilità’, mentre facendolo in PvP otterrete l’ombrello Escapista.