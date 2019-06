Fortnite 14 Giorni d’Estate: i giocatori protestano per una skin messa in vendita

Fortnite ha finalmente dato il via all'evento 14 Giorni d'estate: in tempo record sono già spuntate le prime critiche su una scelta di Epic Games.

Fortnite, come ogni titolo free to play, ottiene i propri guadagni in larga parte dalle microtransazioni, ovvero dalle vendite di skin dal negozio interno al gioco. Si tratta di elementi cosmetici che non vanno a creare alcun disequilibrio all’interno del gameplay e quindi sono normalmente ben visti dagli appassionati. Questa volta, però, Epic Games ha messo in vendita una skin che ha fatto infuriare i giocatori.

Parliamo della Skin Deriva Estiva, il primo dei molti costumi estivi introdotti nell’evento 14 Giorni d’Estate. Il problema risiede nel fatto che questa skin esisteva già all’interno di Fortnite (Deriva Estiva è solo una variante), in quanto era un contenuto del Pass Battaglia della Stagione 5. Il motivo delle proteste è legato al fatto che Epic ha sempre promesso che i costumi ottenuti con i Pass non sarebbero mai stati reintrodotti nel gioco. Quest’oggi però Deriva Estiva è in vendita a 1500 V-buck, ovvero circa 15 euro. A tutto questo si aggiunge il fatto che possiede tre accessori completamente nuovi, che sommati costano circa 20 euro.

Go with the flow 🌊 Get the new Hang Loose emote, available now in the Item Shop! pic.twitter.com/X4HUDAQ2We — Fortnite (@FortniteGame) June 25, 2019

I vecchi giocatori quindi si sono lamentati del fatto che la skin non è più esclusiva e hanno accusato Epic di avidità, affermando che sta iniziando a “privare di valore le vecchie Skin”. I nuovi giocatori, invece, ragionano unicamente sul prezzo: 1500 V-buck viene reputato troppo per una skin semplice e che dispone di un solo stile aggiuntivo. I fan affermano quindi che 1200 V-buck era un prezzo più ragionevole.

Alcuni sperano che Epic comprenda il proprio errore e che regali questa versione ai possessori della skin Deriva originale. Si tratta di una situazione complicata: dovremo attendere una dichiarazione ufficiale di Epic Games. Voi cosa ne pensate?