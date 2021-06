Fortnite: gli Ufo stanno iniziando a rapire i giocatori

Mentre i giocatori di Fortnite stanno assaporando gli ultimi giorni di Stagione 6, qualcosa di molto particolare sta accadendo all’interno dell’isola del popolare battle royale. Sono giorni che i vari dataminer hanno già anticipato una grossa novità in arrivo nel gioco, e a quanto pare i primi segnali evidenti si possono già non solo vedere, ma anche vivere all’interno del titolo Epic Games. Parliamo degli avvistamenti Ufo che stanno diventando sempre più frequenti e particolari.

Fino a pochi giorni fa, l’avvistamento degli Ufo era un qualcosa che stava avvenendo in minima parte all’interno di Fortnite. Si potevano trovare in giro per le aree della mappa vari cerchi nel grano e poco più, i grossi avvistamenti li fecero notare i vari dataminer attraverso quanto scoprivano man mano nei file di gioco. Ora, però, molti giocatori stanno cominciando ad essere rapiti dagli Ufo, i quali si stanno manifestando sempre con maggiore frequenza all’interno delle partite.

A darci un assaggio di quel che sta succedendo in queste ore in Fortnite, sono diversi appassionati, i quali stanno registrando varie clip in cui possiamo vedere in che modo i giocatori vengono rapiti dagli alieni. Come potete vedere anche da voi stessi nel video qua sotto, il procedimento sembra abbastanza classico: un raggio viene sparato dall’alto su un giocatore, e quest’ultimo viene pian piano trasportato verso l’alto alla fonte del raggio.

Aliens are now appearing in game on Fortnite! Video VIA @RexiumFN pic.twitter.com/Aqt8rdGv5P — iFireMonkey (@iFireMonkey) June 2, 2021

Di preciso non sappiamo ancora quale sarà lo scopo degli alieni in Fortnite, ma sempre stando agli attivissimi dataminer è possibile che gli essere extraterrestri potrebbero avere una loro importanza all’interno dell’ormai prossima Stagione 7; la quale dovrebbe debuttare settimana prossima con un nuovo corposo aggiornamento e un possibile evento unico.