Fortnite: un glitch rende i giocatori invincibili

Un nuovo incredibile e frustrante glitch che rende i giocatori invincibili è stato recentemente scoperto all'interno di Fortnite.

A quanto pare non c’è veramente mai pace per Epic Games che, problema dopo problema, è sempre al centro di numerose e talvolta cattive critiche da parte dell’enorme community formata dai giocatori di Fortnite. Che sia forse questo il prezzo dell’enorme successo del battle royale?

Dopo aver finalmente depotenziato i tanto odiati BRUTE, infatti, Epic Games si trova ora ad affrontare un’altra scottante problematica: un glitch premette infatti a dei giocatori di diventare praticamente invincibili all’interno di Fortnite. Fonte di questa problematica sono, manco a dirlo, i soliti controversi mech.

Ad aver scovato tale procedura è uno youtuber in particolare, di cui potete trovare il video qua sopra. Il giocatore, come si può vedere nei primi minuti del video, lancia due Junk Rift sul BRUTE, sale sul veicolo, effettua un attacco ad area e diventa inspiegabilmente immortale. Come potete osservare voi stessi, infatti, non subisce alcun danno dai detriti provenienti dai due Junk Rift.

Tale invincibilità è inoltre proseguita nel corso del match, con lo youtuber che è risucito a raccogliere altre eliminazioni dall’alto della sua presunta immortalità. Il tutto a confermare il come non si trattasse di una semplice invincibilità temporanea ma bensì di una situazione decisamente più duratura.

I fan di Fortnite non si dovranno preoccupare però troppo: molto probabilmente Epic Games è già al lavoro per sistemare questa fastidiosa problematica.

Che ne pensate di questa notizia, vi siete già imbattuti in questo fastidioso e frustrante glitch? Secondo voi quanto ci metterà Epic Games a mettere una pezza alla situazione? Raccontateci i vostri peggiori problemi avuti con Fortnite direttamente nei commenti!