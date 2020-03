Fortnite: granate eliminate per un bug

Epic Games ha reso ufficiale, con un messaggio dal profilo Fortnite Status, che le granate saranno disabilitate le granate dalla modalità Battle Royale per un tempo non definito. La spiegazione di questo atteggiamento? Dopo l’aggiornamento 12.30, la community ha individuato un modo per sfruttare un exploit che permetteva ai giocatori che utilizzano tastiera e mouse, sull’attenti tutti i PC gamer quindi, di lanciare più granate contemporaneamente. Il tweak era anche semplice da settare: bastava assegnare lo sparo alla rotella del mouse e cominciare a scrollare come se non ci fosse un domani.

Le granate sono armi potentissime, in effetti ne basta solo una per distruggere le creazioni in metallo, quindi potete ben immaginare la frustrazione di chi ha subito le conseguenze di questi veri e proprio bombardamento. Epic Games ha quindi scelto per eliminare dal gioco, seppur temporaneamente, le granate dal gioco. Tuttavia il team di sviluppo sta già cercando di ripristinare il gioco alla normalità e grazie a questo periodo di pausa dalle granate, potrà individuare il bug e sistemarlo definitivamente, anche se non sappiamo quanto dovremo attendere.

Fortinite ha rilasciato recentemente l’aggiornamento 12.30 e i data miner ci hanno rivelato in anteprima le skin e gli oggetti in arrivo su Fortnite, diamogli un’occhiata insieme: Epic Games ha preso in considerazione l’aggiunta per lo più di item di carattere cosmetico, tra i quali spicca una selezioni di nuove skin attese all’interno di Fortnite: Battaglia Reale. Tra queste ultime troviamo:

Hitman;

Bun Bun;

Redux;

Boxer;

Stella;

Boxy;

Quackling;

Fortnite sin dalla sua uscita ha scalato tutte le classifiche, nato come un tower-defense, adesso la sua modalità Battle Royale è la vera killer application dei Third Person Shooter. Il suo reparto competitive è davvero nutrito con molte squadre internazionali che si danno battaglia per scoprire chi di loro rimarrà vivo nella mappa. Giocaci anche tu!