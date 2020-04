Fortnite, Missioni di Midas: ecco dove trovare le chiavi giratubi dorate

Durante questa mattinata vi abbiamo parlato delle nuove sfide in arrivo su Fortnite Capitolo 2 inerenti alle Missioni di Midas, mostrandovi anche l’elenco completo di tutte e 10 le missioni appena implementate da parte di Epic Games. In questo breve articolo invece, vi presentiamo una delle tante guide utili che pubblicheremo a breve. La missione in questione è chiamata “Cerca diverse chiavi giratubo dorate” e vi richiederà di trovare questi speciali oggetti all’interno di una partita in modalità Battaglia Reale.

Se vi chiedete dove siano posizionate esattamente non preoccupatevi, siamo qui apposta per rivelarvi l’esatta posizione di ogni chiave giratubo dorata presente sulla mappa di gioco di Fortnite. Prima di tutto, dovete sapere che queste particolari chiavi sono ben 5, tutte posizionate in varie zone della grande isola. Poco più sotto, vi indichiamo esattamente i punti in cui sarà possibile trovarle.

Posizioni chiavi giratubo dorate:

La prima chiave è situata ad ovest di Pantano Palpitante, esattamente ai piedi della grande scultura realizzata con i tubi.

esattamente ai piedi della grande scultura realizzata con i tubi. Per trovare l’altra dovete recarvi a un faro e successivamente salire sulla cima di esso. La struttura in questione è situata a nord ovest di Parco Pacifico.

Sopra una tubatura della centrale di Foschi Fumaioli.

Recatevi a sud ovest di Brughiere Brumose, sulla mano della scultura di tubi lì presente troverete ciò che cercate.

sulla mano della scultura di tubi lì presente troverete ciò che cercate. All’interno della fogna di Moli Molesti.

Se oltre a delle indicazioni scritte avete bisogno di un riferimento visivo per individuarle più facilmente, vi suggeriamo di guardare il video presente poco sopra. In ogni caso, si tratta di una missione abbastanza semplice, più o meno simili alle solite che abbiamo già visto su Fortnite durante questi mesi. In chiusura, vi ricordiamo che completando tutte le Sfide della Settimana 10 sarà possibile sbloccare una skin a scelta di Midas, tra la variante delle Ombre o degli Spettri.