Fortnite: ecco la soluzione alla sfida “Salta sopra le teste Astro giganti”

Con l’arrivo dell’evento del cantante statunitense Travis Scott, sono state aggiunte nuove sfide destinate a tutti i giocatori di Fortnite Stagione 2. Ecco perché quest’oggi siamo qui a parlarvi in particolare di una delle missioni disponibili con l’evento in-game Astronomical. Più specificatamente ci riferiamo alla missione “Salta sopra le teste Astro giganti”.

In questa breve guida vi spieghiamo dettagliatamente il procedimento esatto per completarla nel più breve tempo possibile. Come intuibile dal nome stesso della missione, dovete rimbalzare sopra alcune teste giganti le quali sono sparse in alcune zone della mappa di gioco. Se vi state chiedendo dove trovarle, non preoccupatevi, il video poco più sotto vi indicherà gli esatti punti della mappa dove trovare queste enormi e dorate teste giganti.

Come avete visto dal video, le teste in questione sono state piazzate in molteplici località vicine a Spiagge Sudate. Per completare questa sfida, dunque, dovete recarvi nei luoghi in cui sono state piazzate e rimbalzare sopra di esse. Una volta fatto, potete tranquillamente scendere e continuare la vostra partita. Vi ricordiamo che la sfida richiede di rimbalzare su ben 5 teste Astro giganti diverse. In ogni caso, non potete in alcun modo sbagliarvi, dato che il video qui sopra vi fornisce i punti esatti in cui atterrare con il vostro deltaplano.

Per quanto riguarda le altre sfide disponibili con l’evento di Travis Scott, potete trovare maggiori info su questa pagina in cui sono presenti i link alle guide risolutive per le altre due missioni. Vi ricordiamo, inoltre, che secondo quanto pubblicato dai dataminer, i giocatori potranno essere ricompensati con svariati oggetti cosmetici, quali nuovi emote, spray, banner e altrettante schermate di caricamento a tema. L’evento Astronomical sarà un vero è proprio tour completo e diviso in più date e orari, se siete in cerca dei giorni esatti in cui Epic Games darà il via all’evento, vi consigliamo di dare un’occhiata a questa pagina.