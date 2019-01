Fortnite ha guadagnato 450 milioni di dollari nel 2018 sul solo iOS

Fortnite è uno dei giochi più popolari al mondo; le cause sono molteplici, ma la conseguenza è una: i guadagni sono elevatissimi. Secondo Sensor Tower, infatti, il free-to-play ha ricavato 455 milioni di dollari nel 2018 tramite la sola versione iOS, a partire dal lancio durante lo scorso marzo.

Ovviamente, i valori totali mobile sono molto più alti, visto che il gioco è disponibile anche su Android. Quest’ultima versione non è scaricabile da Google Play Store, ma solo attraverso i canali Epic, quindi non è possibile capire a quanto ammontino i guadagni. Sappiamo però che nel solo mese di dicembre, Fortnite ha raggiunto i 69 milioni su iOS, sempre secondo Sensor Tower. In media, il titolo ottiene 1.6 milioni di dollari ogni giorno.

Durante dicembre, pare che sia stato scaricato 5.2 milioni di volte su iOS, con un aumento del 59% rispetto a novembre. In totale, parliamo di 82.6 milioni di download su iOS. Questi numeri sono incredibili e dimostrano come la formula free-to-play possa portare a guadagni notevoli.

Per dare un po’ di prospettiva, sappiate che PlayerUnknown’s BattleGrounds ha ricavato 100 milioni su iOS nel 2018. Pokémon GO, invece, si è assestato sugli 800 milioni, ma contando anche la versione Android e non solo quella iOS. Fortnite, inoltre, è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch e PC: i guadagni totali sono molto più alti, di certo.