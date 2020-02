Fortnite: Harley Quinn è finalmente disponible

Questa settimana Fortnite è praticamente risorto. Dopo settimane di stop, intervallate da piccoli update, il gioco di Epic Games ha raggiunto l’aggiornamento 11.50; purtroppo, i contenuti non sono stati molti e la vera novità, il motore fisico Chaos, non pare attualmente aver portato modifiche sostanziali. È iniziato anche un nuovo evento dedicato a San Valentino, con costumi e sfide aggiuntive, ma probabilmente il contenuto più interessante per molti è Harley Quinn.

La supercattiva, regina del caos di Gotham City, approda anche in Fortnite oltre che sul grande schermo. Sarà disponibile dall’otto febbraio, all’1:00 del mattino ora italiana. Precisamente, si potrà comprare il bundle che include il costume Harley Quinn, batosta di Harley e i picconi Battuta finale. Inoltre, completando le nuove sfide sarà possibile trasformare Harley Lil Monster XoXo in Harley Sempre Fantasmagorica.

Per poter ottenere Harley Sempre Fantasmagorica è necessario completare tre diverse sfide, ovvero:

Posizionati fra i migliori 30 in singolo, in coppia o a squadre, poi fra i migliori 20, poi fra i migliori 10.

Colpisci i punti deboli

Infliggi danno con i picconi.

Se volete comprare il set di Harley Quinn, dovete farlo entro il 17 febbraio. Si tratta di un pacchetto standard per Fortnite quindi il prezzo sarà simile agli altri: attualmente non abbiamo però informazioni precise a riguardo; probabilmente dovremo attendere che il bundle venga messo in vendita. Diteci, nel frattempo, cosa ne pensate? Vi convince oppure avreste optato per un look differente?